Alargamento da Zona industrial possibilita a instalação de novas empresas em Murça

A Câmara Municipal de Murça executou uma intervenção estruturante de expansão da Zona Industrial, situada junto ao nó de Palheiros, a escassos segundos da Auto Estrada A4.

Esta ampliação, que há anos se esperava, cria finalmente condições para a instalação de empresas do Concelho de Murça e da região. As boas condições físicas, a proximidade à importante via rodoviária A4, os valores de aquisição dos lotes e a simplificação de processos burocráticos, são fatores determinantes para a procura e interesse dos empresários.

Foram contratualizados recentemente dezassete novos lotes para a instalação de unidades empresariais. São empresários do Concelho e do Distrito que Vila Real que procuraram esta unidade de acolhimento empresarial, para se instalarem. São atividades diversas, ligadas à agroindústria, à construção civil, produtos alimentares, ou à transformação industrial de subprodutos florestais, são algumas das tipologias de investimento.

Os empresários encontram-se em diversas fases, sendo que alguns estão já com ações de preparação à sua instalação, outros já apresentaram o projeto de execução e outros encontram-se em fase de elaboração de projeto.

O Executivo Municipal entende que não se pode ambicionar o desenvolvimento do Concelho de Murça se não se garantir as necessárias condições à atividade económica privada. O setor privado é fundamental para a criação de postos de trabalho e de riqueza, afirma.

O crescimento da Zona Industrial é um projeto de importância muita alta para o Executivo Municipal. Ao longo dos últimos anos, a oferta de espaço para a instalação de indústrias e de armazéns ficou seriamente comprometida. Com este projeto, há, agora sim, uma resposta aos pedidos de instalação de novas unidades.