Águas do Norte apresenta o livro “O Senhor Ribeiro e o Guarda-rios”

A Águas do Norte, SA iniciou recentemente um projeto de atividades didáticas e de educação ambiental, que inclui a apresentação de um livro infantojuvenil, que pretende passar uma mensagem às crianças da necessidade de proteger o território, a natureza, a paisagem e a ÁGUA, reeducando os hábitos da comunidade no uso sustentável da água, através de uma atividade lúdica e inserida numa abordagem ao ciclo da água.

As sessões, que decorreram nos municípios de Vila Real, Amarante e Peso da Régua, e contaram com a presença de cerca de 400 crianças do 1º ciclo, que mostraram ser uns espectadores atentos à narrativa ilustrada apresentada nas mesmas.

Em complemento do livro “O Senhor Ribeiro e o Guarda-rios”, elaborado por Pedro Seromenho, escritor, e Sebastião Peixoto, ilustrador, foi também desenvolvida uma aplicação para telemóvel, a disponibilizar às crianças e jovens, que servirá como instrumento complementar à leitura e interação lúdica do livro, a qual incluirá dicas e estímulos comportamentais e outros conteúdos didáticos e pedagógicos.

Este projeto vem na sequência de uma candidatura apresentada pela Águas do Norte, SA ao Fundo Ambiental, esta Concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal viu aprovado o financiamento para promover e operacionalizar uma campanha de Educação Ambiental no âmbito do programa “Valorização do Território – Proteção da Paisagem e dos Recursos – Ciclo Urbano da Água – Proteção da Água”.

A Águas do Norte, SA iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.