Águas do Interior Norte investe 750 mil euros na reabilitação de ETAR’s e redes de coletores

A AdIN – Águas do Interior Norte vai investir 750 mil euros nos concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. O investimento traduzir-se-á na reabilitação de ETAR’s e redes de coletores destes Municípios. No que respeita ao concelho do Peso da Régua está prevista a reabilitação da Estação Elevatória de Águas Residuais, em Galafura; a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais, nas Escávedas e na Granja (Vilarinho dos Freires) e a construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Covelinhas, equipada com tecnologia de tratamento de última geração, por membranas.

O prazo previsto para a execução das obras nos três Municípios é um ano. No total, a AdIN tem aprovadas 69 candidaturas para os Municípios que a integram. O conjunto das candidaturas prevê investimentos na ordem dos 21 milhões de euros, a executar no prazo de três anos, tendo já sido finalizados concursos, a consignar brevemente, após visto prévio do Tribunal de Contas, no valor de cerca de 11 milhões de euros. Os restantes concursos encontram-se a decorrer.

A este valor de investimento na melhoria do tratamento das águas residuais somam-se investimentos na melhoria das redes de abastecimento de água, com vista à redução drástica das perdas de água das redes, no valor de 14 milhões de euros, cujos procedimentos também estão em curso.

Recorde-se que a AdIN iniciou a sua atividade em janeiro de 2020 e é a entidade gestora dos serviços de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais dos municípios de Freixo-de-Espada-à-Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real, num total de mais de 100 mil habitantes, tendo nascido no seio da CIM Douro.