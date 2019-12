Águas do Interior Norte: Empresa intermunicipal investe 9,5 milhões no saneamento do concelho de Vila Real

A Câmara Municipal de Vila Real e a nova empresa intermunicipal Águas do Interior Norte anunciaram, na passada segunda-feira, dia 9 de dezembro, novos investimentos de cerca de 9,5 milhões de euros nas redes de saneamento e água, no concelho de Vila Real.

Um valor obtido através de candidaturas a apoios comunitários que só foram possíveis graças à agregação da EMAR e dos 7 outros municípios. “Para a obtenção dos apoios comunitários atualmente disponíveis para incrementos de taxas de cobertura de redes de saneamento, é obrigatório que as entidades candidatas possuam algum tipo de agregação”, frisou o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, acrescentando que esse foi um dos objetivos que levou à criação da empresa intermunicipal. “Esta nova entidade já permitiu efetuar um conjunto de candidaturas a apoios comunitários (POSEUR) no valor aproximado de 29 Milhões de euros, repartidos, 15 Milhões em redes de saneamento, equipamentos e infraestruturas associadas e 14 milhões de euros em equipamentos tecnológicos para instalação nas redes de água e saneamento para melhor capacitá-las, melhorando a sua eficiência”, explicou o autarca vila-realense.Estas candidaturas, que já foram aprovadas para Vila Real, representam um investimento de cerca de 9,5 milhões, que permitirá o aumento da taxa de cobertura para a média nacional, uma vez que serão investidos 4,5 milhões em novas redes de saneamento nas freguesias rurais e 5 milhões para a melhoria da eficiência das redes de água e saneamento do concelho. Um investimento que, segundo o autarca, nunca, até à data, atingiu esta dimensão.

Notícia completa na edição nº 694, já nas bancas.

CR