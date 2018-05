Agrupamento Morgado de Mateus promove Espetáculo Solidário

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus vai realizar um Espetáculo Solidário, no próximo dia 16 de maio, pelas 21:30 h, no grande Auditório do Teatro de Vila Real, cuja receita será aplicada na aquisição de transporte adaptado para a aluna Bárbara Daniela Pinto Ferreira – a nossa Bábá, que frequenta o 10.º ano neste agrupamento de escolas.

Venha passar um serão divertido, aproveitando a magia do evento e as variadas demonstrações artísticas dos que, generosamente, colocaram o seu talento ao serviço desta causa.