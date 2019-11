Agrupamento de Escolas inaugura Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis

O Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins inaugurou o Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara, Nuno Vaz, do Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, Joaquim Tomaz, e do professor Jorge Teixeira.

A coordenação deste Centro ficará a cargo do prestigiado professor Jorge Teixeira, que tem vindo a desenvolver este projeto, desde 2016, no âmbito do Clube do Ensino Experimental das Ciências com o objetivo de “ensinar os alunos a pensar, facilitar a flexibilidade, promover a inclusão e melhorar a literacia científica da região”, através da realização de atividades práticas.

O material técnico, avaliado em cerca de 18 mil euros é resultado do contributo de várias entidades privadas que se associaram ao projeto e contempla 70 kits de material técnico desenvolvido em várias áreas, nomeadamente física química, astronomia, entre outras.

O Presidente da Câmara reconheceu e manifestou encorajamento e apreço na parceria com este projeto educativo de relevância. Para o autarca flaviense “este será um espaço de experimentação e de aprendizagem partilhada centrado em formar cidadãos maiores com capacidade de intervenção crítica.”

Houve ainda oportunidade de reconhecimento e agradecimento da entidade escolar para com o professor Jorge Teixeira e o Presidente da Câmara, que foram agraciados com a Medalha Comemorativa do Centenário da Escola Dr. Júlio Martins.