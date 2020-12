Agrupamento de Escolas de Mesão Frio assinalou Dia do Diploma

O Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN) prestou uma singela e justa homenagem aos alunos finalistas do ano letivo transato 2019/2020, congratulando-os com diplomas de reconhecimento e prémios de mérito. A cerimónia decorreu no dia 11 de dezembro, no Auditório Municipal, na presença do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, da Diretora do AEPAN, professores, pais, encarregados de educação, alunos e demais representantes das entidades locais convidadas.

A cerimónia do Dia do Diploma teve início pelas 15h30, com a exibição de vídeos de homenagem aos alunos finalistas, com o hino da escola «Vive o sonho» e um momento musical protagonizado pela dupla Clara Casaca e Ana Barreto, mãe e professora e ex-aluna, respetivamente.

O Prémio de Mérito Prof. António da Natividade, no qual a Câmara Municipal de Mesão Frio contribui com a oferta de 100 euros a cada aluno galardoado, foi atribuído à jovem finalista Joana Sequeira, do curso de Ciências e Tecnologias, que terminou, com elevada distinção, o ano letivo 2019/2020, com a média final de 19 valores.

Foram, igualmente, atribuídos prémios de mérito aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: Carlota Fragoso, Cristian Cardoso, Dinis Branco e Nádia Monteiro. No 2.º Ciclo, foi agraciada com prémio de mérito, Maria Beatriz Ildefonso e no 3.º Ciclo, Maria de Lurdes Barreto. Os alunos finalistas do 12.º ano receberam diplomas de reconhecimento por terminarem esta etapa educativa das suas vidas.

A Diretora do AEPAN, Aldina Pereira referiu, no seu discurso, que a iniciativa trata-se da “celebração da infância e da juventude, da esperança e do futuro” e que “o espírito educativo do agrupamento de escolas é a educação na reconstrução de um futuro melhor, que visa potenciar o nível académico e o nível de cidadania”, revelando que, em Mesão Frio, há cada vez mais, um aumento de alunos a terminarem o Ensino Secundário.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, felicitou o agrupamento de escolas pela organização de mais uma edição desta “festa que os alunos merecem e que deve continuar a ser feita, para promover o mérito de quem, na sua carreira de estudante se esforça por obter os melhores resultados possíveis”, afirmou, sublinhando que “a Câmara Municipal tudo faz por prestar apoio aos alunos e proporcionar-lhes as melhores condições possíveis, para que este ano atípico seja minimamente normal e para que ninguém seja deixado para trás”.

Recorde-se que nesta fase de confinamento, a Câmara Municipal tem vindo a reforçar a oferta de tablets, Internet gratuita e transportes aos alunos, bem como obras nos edifícios do agrupamento.

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio aproveitou o momento para avançar em primeira mão, que o projeto de requalificação do pavilhão gimnodesportivo estará concluído até ao final do corrente ano e dirigiu uma palavra de apreço à organização e aos alunos gratificados pelo seu mérito, mostrando-se muito orgulhoso.

As palavras de orgulho e de agradecimento do presidente da Câmara Municipal e da diretora do agrupamento foram unânimes e de elevada consideração, dirigidas aos alunos, aos encarregados de educação, aos professores, aos funcionários e às instituições que muito contribuíram para o sucesso destes alunos.