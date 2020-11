Agrupamento 212 – São Pedro celebrou 50 anos

O Agrupamento 212 São Pedro, Região Escutista de Vila Real, celebrou o seu 50º aniversário de fundação, no dia 29 de novembro de 2020.

A marcar o início das celebrações, no dia 28, decorreu uma Vídeo Conferência transmitida através da página do Facebook do agrupamento; em que se realizou um E-FÓRUM, subordinado ao tema: #ESCUTISMO ON. Confiança no Escutismo para o século XXI.

Na sua alocução, no âmbito do E-FÓRUM, assim como na celebração da Eucaristia de aniversário do Agrupamento 212, D. António Augusto de Azevedo, Bispo da Diocese de Vila Real; referindo-se à exortação apostólica Christus Vivit, do Santo Padre Francisco, aos jovens e a todo o povo de Deus, sublinhou que “não nos podemos limitar a dizer que os jovens são o futuro do mundo, são o presente, o agora da Igreja e enriquecem-no com o seu contributo e participação. Um jovem, encontra-se num momento da vida em que começa a assumir várias responsabilidades, participando com os adultos no desenvolvimento da família, da sociedade e da Igreja.”

No dia seguinte, celebrou-se uma eucaristia, com transmissão on-line na página Facebook do agrupamento.

Recorde-se que, considerando a nova realidade, a organização readaptou o projeto de celebração, que será vivido ao longo do próximo ano escutista, terminando no dia 28 de novembro de 2021. Este desafio será vivido em quatro fases distintas: (i) E-Fórum Escutista e Eucaristia de Celebração do Aniversário; (ii) Exposição do Quinquagésimo aniversário; (iii) Gala Escutista e (iv) Coorganização do XXX Encontro Regional.