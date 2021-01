Agrogarante apoia Instituições de Solidariedade Social

Desde o início de 2020 que o país e o mundo têm sofrido com as graves consequências da pandemia provocada pela Covid-19.

O ano transato foi particularmente difícil para muitas instituições de solidariedade social cuja atividade está muito dependente de apoios financeiros. A pandemia provocada pela Covid-19 atingiu estas instituições a vários níveis, sendo premente uma intervenção direta por forma a permitir a manutenção da sua atividade de apoio aos mais carenciados e possibilidade de resposta ao número cada vez mais elevado de pedidos de ajuda.

Esta ação de apoio social torna-se igualmente importante e decisiva na altura do Natal. Os constrangimentos são muitos e qualquer ação para recuperar um sorriso vale por si só.

Assim, para que a época de Natal fosse mais reconfortante, animadora e, para que as famílias pudessem olhar para o futuro com esperança a Agrogarante entregou donativos a várias Instituições de Solidariedade Social que têm tido um papel fundamental na resposta a situações verdadeiramente dramáticas: o NucliSol Jean Piaget, que tem como principais objetivos a criação e organização de centros, creches, escolas e jardim-de-infância, centros de acolhimento e acompanhamento de crianças e adultos marginalizados, deficientes ou em situação de risco, centros de apoio a famílias, económica e socialmente carenciadas, centros de proteção e acompanhamento de idosos, inválidos e indivíduos sem capacidade para o trabalho, centros de apoio e proteção na saúde preventiva e curativa. E a ARDAD – Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes procura diminuir as dificuldades de inserção social e profissional do indivíduo com deficiência.

Apesar da situação pandémica não ter permitido a entrega dos donativos presencialmente, para proteção da sociedade, das instituições e desta forma respeitar a distância de segurança, a Agrogarante fez questão de manter estes em Vila Real, cidade na qual a sociedade possui uma Agência e desenvolveu já uma relação próxima com a comunidade.