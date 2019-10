Agenda do Teatro de Vila Real: trimestre intenso marcado por várias estreias

No quarto trimestre de 2019 o Teatro Municipal de Vila Real apresenta 48 eventos artísticos em diferentes géneros e para os vários públicos do concelho e da região.

Fazem parte da programação deste período 9 peças de teatro que trazem a Vila Real, entre outros, actores conhecidos como os portugueses António Durães e Maria João Luís e os brasileiros Marcos Caruso e Vera Holtz.

Na área da música são 22 concertos (jazz, música clássica ou pop/rock), com artistas como António Zambujo, The Gift, Lavoisier, Pedro Caldeira Cabral ou a Orquestra de Jazz de Bruxelas.

Há no trimestre 5 estreias absolutas, como a da Companhia Artistas Unidos, que escolheu o Teatro de Vila Real para estrear a sua nova produção, “Vidas Íntimas”.

Uma outra estreia é a do novo disco e espectáculo dos Lavoisier, que tem a poesia de Miguel Torga e a paisagem duriense como inspiração e conta com a participação de um conjunto de alunos do Conservatório de Vila Real.

A última estreia, a encerrar o ano, é “Poema Geológico”, um espectáculo produzido por encomenda do Teatro de Vila Real, no âmbito de um projecto que visa divulgar a música de compositores contemporâneos da região e resulta na criação do primeiro ensemble de música erudita contemporânea de Trás-os-Montes.

O Serviço Educativo tem várias propostas com um forte pendor de formação cívica: peças de teatro e/ou dança que lidam com assuntos como o drama dos plásticos no mundo ou os medos infantis e filmes de animação ou longas-metragens para públicos escolares que tratam de temas como bullying, racismo, multiculturalidade e imigração.

Para finalizar, importa relembrar que a abertura do trimestre se faz com a 16.ª edição do Festival Internacional Douro Jazz. Destaques para os concertos de Ricardo Toscano, Elisa Rodrigues, Orquestra Jazz de Matosinhos e Orquestra de Jazz de Bruxelas, que tem como vocalista convidada a cantora e música Lynn Cassiers).