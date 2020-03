AFVR adota plano de contingência do Coronavírus

A Direção da Associação de Futebol de Vila Real anunciou hoje que, seguindo orientações da Direção Geral de Saúde e da Federação Portuguesa de Futebol , deliberou, após a reunião de 10 de março, que suspenderá todas as provas distritais dos escalões de formação de futebol e futsal e a realização da Final Four da Taça Distrital de Futsal Masculino. Para além disso, futuramente, determinará se todos os restantes jogos de Futsal Sénior, masculino e feminino, decorrerão à porta fechada. A associação cancelou, também, a realização do Encontro de Futebol para Crianças Traquinas e Petizes do dia 22 de março, em Murça, suspendeu a atividade das Seleções Distritais de Futebol e Futsal e as aulas em vigor dos Cursos de Treinadores de Futebol e Futsal, níveis I e II.