Afluxo de turistas a Chaves cresce perto de 70% em 2019

Número de visitantes ao concelho aumentou 68,4% comparativamente a 2018, revelando a cada vez maior atratividade turística do concelho.

Ao longo do ano, o Posto de Turismo na Praça de Camões, recebeu 23.347 visitantes, dos quais, 52,8%, eram turistas estrangeiros. Destes, 35% eram provenientes da vizinha Espanha, seguindo-se em número, os oriundos de França, Brasil e Reino Unido.

Refira-se que o crescimento tem ocorrido ao longo do último triénio, 2017-2019, período em que o acréscimo do número de visitantes recebidos no posto de turismo foi superior a 230%, revelando uma progressiva capacidade de atração de visitantes.

Os visitantes apresentam motivações muito diversas para a escolha de Chaves enquanto destino turístico. Motivações quase sempre associadas à cultura, à natureza e à gastronomia, mas também à aventura, à saúde e bem-estar.

A excelência cultural do concelho, patente no seu rico património, foi a motivação de visita mais referida pelos visitantes (87%), evidenciando-se a Ponte Romana, o Museu da Região Flaviense, o Museu Militar e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Segue-se depois a mítica “Rota da EN2”, que se destaca como estrada de paisagem única na europa e uma das três estradas em todo mundo nesta tipologia de excelência.

Chaves afirma-se como destino turístico nos circuitos nacionais e estrangeiros, prevendo-se que a tendência de crescimento se mantenha, e se reduza o impacto dos fenómenos de sazonalidade, estando, para o efeito, a desenvolverem-se diversas ações alinhadas com a Estratégia Nacional de Turismo 2027.