A Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) apresentou, na sexta-feira passada, dia 18, no auditório Ciências Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um novo projeto intitulado “Meetings from Douro – Magellan World”, iniciativa que tem como objetivo levar o Vale do Douro à América Latina, através da cooperação internacional, dando seguimento ao desenvolvimento da Rede Magalhânica, e trazer ao norte de Portugal jornalistas e personalidades internacionais de referência no turismo, na agroalimentar e na cultura.

“Este é um projeto para a dinamização do turismo em Portugal, que abrange o norte e o centro do país, centrando-se na região do Douro e de Trás-os-Montes. As principais ações do projeto contemplam, por um lado, sessões que vão juntar empresas de vários setores, para podermos criar produtos turísticos conjuntos que sejam, depois, internacionalizados, por outro lado, vamos trazer influenciadores de opinião do ramo turístico oriundos de diversos pontos geográficos, para visitarem o Douro e descobrir o encanto da região, para que, no futuro, eles sejam os próprios prescritores de visitas à região duriense”, adiantou Hugo Sousa.

CR

Notícia completa na edição nº 651, já nas bancas.