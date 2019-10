AETUR promove Workshop de Finanças e Eficiência Fiscal

No próximo dia 23 de outubro decorrerá, pelas 14h30, em Sernancelhe, um Workshop dedicado ao tema “Finanças e Eficiência Fiscal” no âmbito do projeto ”Global TEC – Inovação e Tecnologia no Turismo do Norte e Centro” que tem como objetivo principal a qualificação do setor do turismo das regiões a norte e a sul do Douro (Norte e Centro), orientando-o para o mercado global, por via de ações que promovam a cooperação estratégica e conhecimentos de gestão e posicionamento na economia digital.

A sessão, que pretende capacitar os empresários em termos de literacia empresarial, contará com a presença de oradores especializados que irão debater o tema “Finanças e Eficiência Fiscal” e com a apresentação dos resultados do Estudo de Oportunidades de Financiamento Europeu para o Setor do Turismo.

Trata-se de uma iniciativa no âmbito do projeto Global TEC da AETUR – Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas e cofinanciado pelo FEDER.

