AETUR promove seminário sobre os mitos do turismo do Douro

Conhecer os mitos do turismo do Douro e desvendá-los. É esta a proposta da AETUR- Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes que no próximo dia 24 de maio, entre as 16h30 e as 19h, vai organizar no Porto um seminário que tem como objetivo dar a conhecer e debater as especificidades do turismo na Região do Douro.

A sessão, intitulada “Os (des)mitos do turismo do Douro” procura fazer uma panorâmica da situação atual do setor do turismo na região demarcada mais antiga do mundo, lançando algumas questões para um debate sobre os fatores e constrangimentos que afetam o desenvolvimento do turismo na região.

Entre os oradores, estão investigadores do CETRAD-Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que vão abordar diferentes temas: a oferta de alojamento turístico do Douro; a imagem turística e a marca Douro; a procura e os efeitos do turismo no Douro e ainda refletir sobre Benchmarking de ferramentas de marketing digital. No final, haverá ainda espaço para um debate com os participantes, pretendendo-se envolver os agentes e empresários do setor que queiram partilhar ideias e debater soluções para uma maior eficácia do turismo na região duriense.

Esta sessão é organizada no âmbito do projeto “Meetings from Douro” que tem foco na promoção da internacionalização do Turismo por via de redes de cooperação internacional entre organismos congéneres e do aproveitamento de sinergias entre diferentes setores.

O “Meetings from Douro” é promovido pela AETUR, ao abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e cofinanciado pelo FEDER.