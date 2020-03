Advogado transmontano em destaque na Chambers and Partners

O Advogado transmontano, João Quintela Cavaleiro e toda a equipa da Cavaleiro & Associados, foram destacados por um dos mais importantes diretórios internacionais de Advogados em todo o mundo, a Chambers & Partners.

Os resultados foram publicados no dia 12 de março, anunciados diretamente de Londres no diretório https://bit.ly/2ILJwrW

Sedeado em Londres, o diretório categoriza o trabalho dos Advogados a nível internacional, sendo que a classificação depende “da resposta dos clientes, da referência dos restantes advogados e da complexidade dos assuntos e das operações negociais desenvolvidas”.

Numa seleção onde só constam as maiores e mais destacadas sociedades de advogados nacionais, como a Morais Leitão, a PLMJ, a Telles, a Cuatrecasas, a Garrigues, Abreu Advogados, Vieira de Almeida foi destacada a equipa da Cavaleiro & Associados – Sociedade de Advogados R.L. em General Business Law – Porto, Direito das Empresas e Negócios

João Quintela Cavaleiro ficou classificado no top 3 de Advogados em Direito Público.

Referem a seu propósito” Incredibly smart” João Quintela Cavaleiro is frequently seen advising on tender processes and concessions, as well as judicial proceedings”. Destacam a sua experiência em matérias de concursos públicos, concessões, bem como em matérias judiciais, sendo “altamente estimado pelo seu forte dinamismo, capacidade de resposta e abordagem focada nas pretensões do Cliente”.

De realçar que a Cavaleiro & Associados é a única sociedade de Advogados que opera na região, fora dos grandes centros a constar no ranking. A sociedade ficou “muito satisfeita” com a classificação, referindo que “felizmente estes resultados têm-se repetido ano após ano e são a prova viva de é que possível trabalhar em operações complexas sem ter que se estar só em Lisboa ou no Porto, mas também em Vila Real, Viseu ou Viana do Castelo”, locais onde marcam presença.

Acrescentam ainda que, sabendo “o valor dos nossos pares, alguns dos melhores Advogados nacionais, é um grande motivo de orgulho, sobretudo porque a classificação depende da escolha dos Clientes, da resposta dos Colegas e da dificuldade dos assuntos. Temos que assumir estes reconhecimentos com profunda humildade, sabendo que só aparecerão se continuarmos na busca permanente por mais conhecimento. É o que acabamos de fazer numa incursão pelos EUA na Ordem dos Advogados Americana. Responsabilidade em aprender para estar à altura dos desafios”.

Mantêm sempre presente a proximidade afetiva à Região, sentindo que também a representam, adiantando que “por muito mundo que se percorra não há nada como passar o Marão para no sentirmos em casa”.