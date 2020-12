Advogado transmontando nomeado “Lawyer of the Year” pelo Diretório Americano Best Lawyers

João Quintela Cavaleiro, foi nomeado “Lawyer of the Year” em “Litigation” pelo Directório Americano Best Lawyers. O reconhecimento chega pelo trabalho desenvolvido em Contencioso.

“É muito gratificante que esta distinção tenha vindo de outros Advogados: mostra que consideram o nosso trabalho inter pares e vai de encontro à forma como vemos a actividade: não somos concorrentes, deveremos ser todos agentes para a boa administração da justiça”, adiantou fonte da sociedade de Advogados.

O Advogado transmontano que tem vindo a ser reconhecido pela experiência em Direito Administrativo e Direito dos Negócios, bem como na assessoria estratégica a líderes públicos e empresariais de médias, grandes organizações e em negócios emergentes, vê agora destacado o seu trabalho em contendas judiciais e arbitrais.

Foi distinguido a par das melhores referências nacionais, tais como em Direito Criminal o escolhido foi o Advogado do Benfica João Medeiros, em Direito Administrativo, Prof. Rui Medeiros da Sérvulo, em Imobiliário Rita

Júdice, José Eduardo Martins da Abreu venceu em Ambiente e em Fusões/Aquisições o título de Advogado do ano foi para João Vieira de Almeida, CEO da Vieira da Almeida.

Ainda que a actividade de João Quintela Cavaleiro esteja também centrada na assessoria Corporate em operações nacionais e internacionais, num papel de conselheiro jurídico estratégico, o Contencioso faz parte do seu ADN. “Nunca se vira a cara a uma luta justa, sobretudo pela capacidade que temos tido em antecipar qual a solução que melhor poderá salvaguardar os interesses da parte a final“, refere o Advogado.

Adianta que a primeira palavra vai para a equipa, espalhada por 4 escritórios em Portugal, “sem a qual nada disto seria possível. Num momento tão complexo, cada um dos nossos Advogados tem dado o melhor de si nos assuntos que temos a correr em Portugal ou nos 4 cantos do mundo onde se acompanham assuntos. Apenas um peça de uma engrenagem comum. O melhor dos nossos orgulhos.“

A Cavaleiro & Associados foi igualmente distinguida em Direito da Energia e Corporate, pelas operações nacionais e internacionais. O Direito da energia foi sempre uma área referencial, com foco no sector eólico, solar e hidrogénio.

Já as referências em Corporate vão de encontro às diferentes operações que a sociedade tem acompanhado em mercados diversos como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Brasil, Costa do Marfim ou China.

Olhar para estas distinções e vermos que é possível estar ao lado dos melhores, não somente em Lisboa ou no Porto, mas em Viana, Viseu, em Vila Real ou em Bragança realiza-nos, adiantam. “Não há pequenos nem grandes assuntos, nem grandes centros, nem pequenos: o que releva serão sempre as pessoas e os seus problemas. É por sentirmos que é possível vingar do interior que nos mantemos fiéis a esta estratégia.”

Consultar lista aqui: https://www.bestlawyers.com/current-edition/portugal