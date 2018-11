O Directório Americano, Best Lawyers divulgou a inclusão do Advogado da Cavaleiro & Associados na 9.ª Edição “The Best Lawyers in Portugal for work in: Energy Law. Foi tornado oficial o ranking que, anualmente, distingue os melhores advogados de diversas jurisdições, tendo por base a opinião e a votação dos pares. João Quintela Cavaleiro torna-se assim o único Advogado não baseado em Lisboa a ser distinguido na área de Direito da Energia.

A Inclusão em Best Lawyers é totalmente baseada na avaliação por Advogados. A metodologia foi projetada para capturar, da maneira mais precisa possível, a opinião consensual dos Advogados líderes sobre as habilidades profissionais de seus Colegas, dentro da mesma área geográfica e área de atuação. Com um Advisory Board de 431 membros, 41 Corporate Counsels, situados em mais de 60 jurisdições, a Best Lawyers utiliza um processo de pesquisa sofisticado para extrair avaliações substanciais quanto à qualidade dos servicos jurídicos. A qualidade das avaliacões feitas por pares é diretamente relacionada à qualidade do conjunto de votantes. Fonte da Sociedade adianta:”É com satisfação, sentido de dever cumprido e até com alguma surpresa que recebemos esta distinção, sobretudo quando analisamos os Advogados destacados e percebemos que os melhores de cada áreas estão destacados. A primeira palavra vai para toda a equipa de Público & Energia da Cavaleiro & Associados, com quem se partilha esta distinção. Somente dando as mãos conseguimos vingar em áreas tão desafiantes como o Direito da Água, no sector do gás natural, da electricidade, biocombustíveis ou até da energia eólica.”

Dos 16 Advogados distinguidos em direito da energia, João Quintela Cavaleiro é o único Advogado do Norte do País a ser destacado. Questionada, a sociedade refere: “analisar a lista de sociedades de advogados que compõem o ranking e conhecendo as suas qualidades redobra o sentimento de satisfação e de responsabilidade. Para além dos nossos clientes, os nossos Colegas sentem que nas operações que temos acompanhado, se tem feito um trabalho merecedor de destaque”.

A experiência internacional que a Cavaleiro & Associados tem mantido, mas também a presença polarizada no Norte do Portugal com escritórios no Porto, Vila Real e Viseu mostra que mesmo em áreas complexas e tradicionalmente mais desenvolvidas em Lisboa é possível marcar a diferença, neste caso reconhecida por um Directório baseado nos EUA.

Deixe o seu Comentário

Comentário