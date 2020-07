ADVID participa em projecto inovador para auxiliar os viticultores no controlo de pragas

Num contexto de alterações climáticas as pragas-chave da vinha (ex: traça-da-uva e cigarrinha-verde) desenvolvem um maior número de gerações anuais, o que aumenta a sua nocividade, dificultando a sua correcta monitorização e posteriormente o seu controlo eficaz. Por outro lado, verifica-se o aparecimento de novas pragas emergentes que poderão comprometer seriamente a viabilidade desta cultura. A imprevisibilidade desta ameaça e a dificuldade em monitorizar o grau de risco dificulta a definição de estratégias eficazes que reduzam o número de tratamentos fitossanitários a aplicar.

A monitorização de insectos na vinha é actualmente realizada recorrendo a armadilhas (sexuais e cromotrópicas). No entanto, a correcta contagem e identificação de insectos é uma tarefa consumidora de tempo e recursos. Para além disso, a alteração do padrão de distribuição dos insectos faz com que, por vezes, o correcto reconhecimento de insectos exija a contribuição de especialistas em taxonomia, tornando o processo de diagnóstico moroso, estanque e susceptível a erros.

Com o projecto EyesOntraps+ pretende-se desenvolver uma aplicação móvel que permita a contagem automática de pragas-chave (traça-da-uva, cigarrinha-verde, cigarrinha da Flavescência Dourada) em armadilhas na vinha, de forma a diminuir o erro humano e a maximizar o processo de análise e decisão.

Por outro lado, o registo automático de temperatura, através de um sensor acoplado, permitirá a implementação de modelos de apoio á decisão que fundamentarão a emissão de alertas /avisos ao viticultor /técnico. Estes alertas darão indicação mais precisa dos períodos ideais para a realização das estimativas do risco das pragas, suportando o correcto posicionamento de tratamentos insecticidas, maximizando a sua eficácia e promovendo o seu uso sustentável.

O sistema está desenhado de forma modular e escalável, para suportar a detecção de novas pragas e de auxiliares capturados nas armadilhas, permitindo no futuro a identificação de espécies não consideradas no projecto. No final do projecto deverá obter-se uma solução móvel, comercializável para o mercado.

A utilização destas ferramentas de monitorização automática em conjugação com a aplicação de modelos de previsão de pragas, incorporados em sistemas de apoio à decisão pretendem apoiar os viticultores da região do Douro no processo de monitorização de pragas e na tomada de decisão contribuindo para o uso sustentável dos pesticidas, cumprindo os objectivos da DIRECTIVA 2009/128/CE.