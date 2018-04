ADKVR com campeões no Open Internacional da Maia

Teve lugar no passado fim de semana o XVIII Open Internacional da Maia, uma prova que contou com atletas de todo pais e estrangeiros.

Alguns dos atletas da Akademia de Karate de Vila Real, estiveram presentes e mais uma vez com excelentes resultados.

Para esta prova a ADKVR só levou 5 atletas, mas todos deram conta do recado. Pedro Pereira e Pedro Azevedo obtiveram um excelente 3º lugar em katas Juvenil, a intenção desta participação foi a preparação do Regional que vai acontecer em Vila Real no próximo dia 29 de Abril.

Henrique Carvalho e Ana Madureira tiveram uma prestação que se pode dizer exemplar, Henrique Carvalho venceu a respetiva pule e alcançou a final com muita determinação demostrando alguma superioridade perante os seus adversários e ganhando a final muito bem disputada frente a um atleta de Faro, no escalão de +57kg Cadetes.

A sénior , Ana Madureira em -61kg, um peso que não é o seu, lembramos que esta atleta compete em -50kg, venceu todas as adversárias até á final que foi disputada com um atleta da vizinha Espanha, mas mesmo aí, a atleta vila-realense não deu qualquer hipótese subindo ao lugar mais alto do pódio.

António Pedro, um atleta que já conquistou muitas medalhas , mas, desta vez ganhou um combate e perdeu outro não conseguindo a repescagem nem lutar por um lugar no pódio.