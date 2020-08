AdIN lança primeiros investimentos de cerca de 5 milhões de euros

A AdIN – Águas do Interior Norte, EIM, SA., empresa intermunicipal recentemente constituída para a gestão das redes de distribuição de água e saneamento dos 8 concelhos integrantes, lançou os procedimentos concursais para investimentos no valor aproximado de 5M€.

Recorde-se que este valor está incluído nos investimentos previstos para os primeiros cinco anos de atividade desta empresa, que, no total, rondam os 56M€, parte dos quais foram candidatados a apoios comunitários (POSEUR), tendo sido já aprovados apoios no valor de 14M€.

É intenção da AdIN, mensalmente e até ao final do ano, lançar todos os restantes procedimentos concursais que irão materializar esta primeira fase de investimento (cerca de 20M€) e que contam com o apoio comunitário do POSEUR.

De relembrar que estes investimentos se inserem na estratégia da empresa e dos seus municípios integrantes de dotarem os seus territórios e proporcionarem às suas populações um melhor serviço de abastecimento de água, em quantidade e qualidade e ao maior número possível de habitações, e aumentar as taxas de cobertura de redes de saneamento e respetivo tratamento, para valores dentro dos padrões nacionais (média nacional de 84% de taxa de cobertura).