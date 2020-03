Adiadas eleições para as federações distritais do PS

As eleições para as federações distritais do Partido Socialista (PS), agendadas para os dias 13 e 14 de março, foram adiadas por prevenção, face à pandemia do novo Coronavírus.

A decisão foi tomada “depois de uma auscultação realizada a todas as federações”, revelou o PS no seu site oficial, acrescentando que se prende “função das circunstâncias nacionais e por razões preventivas”.

Em Vila Real, a federação distrital é liderada por Francisco Rocha, que neste sufrágio se recandidata ao cargo de presidente.