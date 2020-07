ADCE Diogo Cão aprova, em Assembleia Geral, Relatório e Contas relativo a 2019

Decorreu, na passada segunda-feira, a Assembleia Geral da ADC Diogo Cão, na qual os sócios tiveram oportunidade de ouvir os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Direção relativamente à informação constante no Relatório de Contas, Gestão e Balanço 2019, bem como a execução do plano de atividades. O Relatório e Contas de 2019 foi aprovado por unanimidade.

Os sócios demonstraram a sua preocupação e descontentamento com a concretização de infraestruturas previstas no plano de atividades e, neste sentido mostraram interesse em colaborar mais com a Direção na perseguição destes objetivos, assim como nas atividades das várias secções/escalões de formação. A Direção da ADCE Diogo Cão comungou das preocupações apresentadas, mencionando tudo o que tem feito para que os processos possam efetivamente acontecer, junto das entidades competentes.

O presidente da Assembleia, António Viamonte Rodrigues