Promovido pelo REGIA DOURO PARK – Parque de Ciência e Tecnologia, em parceria com a INOVABIC – Associação para o Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização, o projeto “DOURO AGROLIMENTAR 4.0” pretende aumentar a capacidade de inovação, operacional e de crescimento das PME do sector agroalimentar da Região do Douro através duma estratégia da aplicação do conceito “Indústria 4.0.”.

Uma das formas de conseguir alcançar esse objetivo é realizar ações de sensibilização com empresários dos setores agroalimentar, agroindustrial, enologia, vitivinicultura, economia verde, valorização agrícola, ambiental e tecnologias, por forma a educar e valorizar as competências individuais, com o fim de criar na região uma comunidade empreendedora.

As primeiras duas ações de sensibilização realizam-se esta sexta-feira, dia 16, no Regia Douro Park. A partir das 10h30 inicia-se a Ação de sensibilização com empresas do setor do vinho e do azeite e, a partir das 15h, inicia-se a Ação com empresários do setor da gastronomia e frutas. Ambas as ações contarão com a presença do professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Óscar Afonso.

