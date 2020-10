Guarda promove ações de sensibilização junto dos idosos em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e de Policiamento Comunitário do Peso da Régua, numa parceria com o projeto CLDS 4G Cidadania 4.0, irá realizar, nos meses de outubro e novembro, ações de sensibilização porta a porta junto da população idosa do concelho de Alijó.

O objetivo destas ações é aconselhar os mais idosos sobre procedimentos de segurança, nomeadamente, situações de violência, burla, conto do vigário e furto em residências, bem como ainda prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia da COVID -19.

Iremos marcar presença nas freguesias segundo a seguinte calendarização:

Outubro:

– 20 de outubro – Pópulo/Ribalonga

– 22 de outubro – Carlão/Amieiro

– 23 de outubro – Cotas/Vilarinho de Cotas/Casal de Loivos

– 26 de outubro – Alijó

– 29 de outubro – Castedo

– 30 de outubro – Sanfins do Douro

Novembro:

– 3 de novembro – Vilar de Maçada

– 6 de novembro – Vale Mendiz/Pinhão

– 10 de novembro – S. Mamede de Ribatua

– 12 de novembro – Favaios

– 13 de novembro – Pegarinhos/Santa Eugénia

– 17 de novembro – Vila Chã

– 19 de novembro – Vila Verde