Ações de limpeza da floresta e defesa contra incêndios em Murça

O Executivo Municipal de Murça, desde o início deste seu mandato autárquico, assumiu como prioritárias as políticas desenvolvidas em prol da defesa e conservação da floresta.

A execução da candidatura PDR 2020 – programa de Prevenção da Floresta Contra Agentes Bióticos e Abióticos, é prova dessa estratégia.

Neste sentido, decorrem trabalhos no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, com a instalação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível, Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível e beneficiação de troços da Rede Viária Florestal, no Município de Murça.

A materialização destas ações no território do Concelho de Murça concretiza-se pela execução de um conjunto de operações de silvicultura preventiva, a realizar em faixas estrategicamente localizadas, com o intuito de promover a infraestruturação do espaço florestal, reduzir a incidência dos incêndios florestais e permitir um combate mais eficaz e seguro. A área de intervenção totaliza cinquenta e três hectares.

Dentro desta estratégia municipal, o trabalho da Equipa de Sapadores Florestais é determinante. Ao longo de vários meses do ano, executam diversas ações de prevenção estrutural, e, no período considerado crítico, realizam diariamente vigilância e primeira intervenção, no caso de início de incêndio rural.