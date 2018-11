A propósito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a Equipa de Prevenção da Violência em Adultos do ACES Marão e Douro Norte promove, de 26 a 30 de novembro, a campanha #STOP VIOLÊNCIA: A VIOLÊNCIA SÓ TEM LUGAR ONDE EXISTE O SILÊNCIO, com o objetivo de sensibilizar profissionais de saúde e utentes para a problemática, em todos os centros de saúde da área de abrangência do ACES.

Sabia que uma em cada três mulheres sofreu atos de violência física ou sexual nas relações de intimidade em algum momento da sua vida?

Diariamente, em Portugal e no mundo, raparigas e mulheres são vítimas de algum tipo de violência. A violência contra as mulheres assume-se como causa e consequência das desigualdades de género. De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2014), 33% das mulheres na União Europeia começam a passar por situações de violência de ordem física e/ou sexual a partir dos 15 de idade. Em Portugal, esta percentagem situa-se nos 24%. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (2017), cerca de 80% das vítimas de violência doméstica, no nosso país, são mulheres.

Destaca-se ainda que a violência contra as mulheres tem uma dimensão maior do que aquela que a estatística nos mostra. De acordo com o Instituto Europeu de Género, 47% das mulheres que experienciaram violência não relataram o ocorrido a ninguém e isto acontece porque, frequentemente, as sociedades ainda toleram a violência contra as mulheres ao colocarem a culpa na vítima e falhando na punição do agressor” (Comissão para a Igualdade de Género, 2018).

Deixe o seu Comentário

Comentário