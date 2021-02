ACES Douro I vai abrir mais dois centros de vacinação nos concelhos de Alijó e Murça

Na próxima semana, em parceria com os municípios, o ACES Douro I – Marão e Douro Norte vai abrir mais dois centros de vacinação contra a Covid-19 em Alijó e em Murça.

Assim, os sete concelhos abrangidos por este ACES, Vila Real, Murça, Alijó, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa e Mesão Frio, serão contemplados com quatro centros de vacinação, localizados em Vila Real, Peso da Régua, Alijó e Murça, que, além de diminuir os constrangimentos de deslocação dos utentes, aumentam a previsão de vacinas administradas. “Em termos de capacidade, com estes quatro centros de vacinação, prevemos que, nesta fase, enquanto se mantiverem as limitações na produção da vacina, poderemos administrar cerca de 2000 vacinas por semana”, frisou Gabriel Martins.

De salientar que, no total, incluindo os profissionais de saúde, os utentes, os bombeiros voluntários e os lares, o ACES Douro I – Marão e Douro Norte já administrou cerca de 5 500 vacinas.

“Neste momento, diria que estamos muito abaixo do que é a nossa capacidade em termos de logística. Estamos abaixo, precisamente, aguardando o dia em que a produção de vacinas venha a ser maior e possamos ter vacinas com mais disponibilidade, que é algo que não depende de nenhum de nós e do próprio país”, concluiu o diretor do ACES.