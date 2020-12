ACES Douro com centro de atendimento de apoio à Covid-19

Para uma resposta mais rápida aos utentes que realizam testes à COVID-19, entrou hoje em funcionamento o Call Center do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte.

Para além dos técnicos de saúde do ACeS, esta estrutura funcionará suportada em técnicos das sete autarquias abrangidas por este agrupamento de centros de saúde: Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Alijó e Murça.

O Call Center ficou instalado no Pavilhão de Acolhimento Empresarial do Município de Vila Real, num espaço cedido pela empresa Randstad do seu próprio Call Center.

O objetivo passa por dar uma resposta de reforço aos utentes e acelerar os contactos telefónicos com utentes positivos e suspeitos, agilizar os isolamentos e a realização de inquéritos epidemiológicos, promover atempadamente as altas e a verificação de desfechos, permitindo, deste modo, incrementar a eficácia na interrupção de cadeias de transmissão de COVID-19 na comunidade. Para além dos técnicos superiores, os municípios forneceram equipamento informático e telefónico para garantir a realização dos contactos.