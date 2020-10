ACES Douro assegura vacinas para campanha nas freguesias de Vila Real

O Município de Vila Real foi informado, pelo ACES Douro Marão, de que estão asseguradas as vacinas contra a gripe comum necessárias à prossecução da campanha que está a ser organizada com as Juntas de Freguesia, usando a Unidade Móvel de Saúde Municipal.



Relativamente às vacinas a serem administradas pelas Farmácias, sendo esse um programa diferente e cujas vacinas têm uma origem diferente, o Município não possui informações sobre a sua disponibilidade.

Sabe-se, no entanto, que as 14 farmácias do concelho, que aderiram ao programa de vacinação, não têm conseguido dar resposta à elevada procura por vacinas que se tem registado nos últimos dias.