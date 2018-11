Acção Católica promove sessão alusiva ao tema “ser missionário hoje”

Sob o tema “Ser Missionário hoje”, o Centro de Formação da Acção Católica vai realizar uma sessão no próximo dia 29 de Novembro, pelas 21h30, no Centro Paroquial da Sé, com a presença de três missionários com experiência de missão.

Esta actividade insere-se no Ano Missionário proclamado pelo Papa Francisco, seguido da Conferência Episcopal Portuguesa.

Pede-se aos católicos que, desde Outubro de 2018 a Outubro de 2019, façam uma experiência de missão. Tal ação pode consistir numa simples visita a outra paróquia ou diocese, “para sentirmos que somos chamados por vocação a sermos universais”, refere a nota pastoral dos Bispos portugueses.

Para ajudar a reflectir sobre este candente tema, no painel participarão: o Padre Feliz da Costa Martins, comboniano e missionário no Sudão, o Padre Horácio Pereira, missionário da Boa Nova e o Padre João Costa, comboniano e missionário no Chade.

A sessão é aberta a todos os interessados, mas de um modo especial a todos os cristãos, sacerdotes e leigos, que desejem aprofundar a consciência sobre a sua vocação missionária.

