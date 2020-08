Ação Social de Mesão Frio promoveu campanha «Com tod@s a ajudar…mais famílias vamos alimentar!»

O Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Mesão Frio realizou, através da sua Loja Social, uma campanha de angariação de bens de primeira necessidade, que decorreu no dia 6 de agosto, no supermercado Auchan de Vila Real, no horário das 9 horas às 20 horas. O altruísmo dos transeuntes foi notável e o balanço profícuo: foram recolhidos bens no valor aproximado de 600 euros.

“Com tod@s a ajudar…mais famílias vamos alimentar!», foi com esta máxima que quatro elementos da Câmara Municipal levaram a cabo mais uma iniciativa de cariz solidário, atividade incluída no plano de ação da Loja Social.

Seguidamente, os bens de primeira necessidade serão distribuídos por cabazes a serem oferecidos às famílias do concelho mais carenciadas e inscritas na Loja Social, com o intuito de atenuar a pobreza e mitigar as desigualdades sociais no concelho.