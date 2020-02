O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, participou na passada sexta-feira, dia 21 de fevereiro, numa ação de informação sobre prevenção e combate aos incêndios florestais em zonas rurais.

A iniciativa, que decorreu na Cooperativa Agrícola de Boticas (CAPOLIB) e contou com a presença de um inspetor da Polícia Judiciária (PJ), do Presidente da CAPOLIB, Albano Álvares e do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), Carlos Gomes, permitiu dar a conhecer a missão do Grupo de Trabalho – Redução das Ignições em Espaços Rurais, bem como sensibilizar os presentes para o impacto e as consequências gravosas resultantes do uso indevido do fogo.

Fernando Queiroga referiu que “é fundamental que as nossas populações se mantenham informadas acerca da limpeza dos terrenos, bem como da forma mais adequada para a eliminação dos sobrantes resultantes das suas explorações florestais ou agrícolas”, destacando que “a realização de queimas e queimadas têm, obrigatoriamente, de ser comunicadas e autorizadas pelas entidades competentes”.

O Grupo de Trabalho – Redução das Ignições em Espaços Rurais tem como funções promover a cooperação das entidades envolvidas na defesa da floresta contra incêndios, averiguar as causas e os padrões anormais de incêndios em zonas rurais, em especial nos Concelhos com maior registo de ignições, realizar ações de sensibilização e fiscalização, entre outros.