Ação de Informação assinala Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis em Peso da Régua

Durante o mês de abril, o Município do Peso da Régua, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua, e o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Peso da Régua, assinalou o Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis.

Nesse âmbito, no passado dia 18 de abril, teve lugar no Auditório Municipal do Peso da Régua, uma Ação de Informação subordinada ao tema “A importância da Comunidade na Proteção de Crianças e Jovens em Risco”, tendo como orador convidado o Prof. João Pedro Gaspar, Professor e investigador no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, bem como mentor e coordenador da Plataforma PAJE, para apoio a jovens ex-acolhidos.

Na sessão de abertura, Mónica Valente, Adjunta do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, sublinhou o papel que as instituições sociais e públicas, bem como a comunidade em geral possuem nesta matéria, considerando-o de enorme relevância para uma ação que se pretende cirúrgica e abrangente. Mónica Valente deixou claro que “é perante esta linha orientadora que o Município do Peso da Régua continuará a pautar o seu trabalho no domínio social. Só assim, será possível, segundo a própria, ter uma juventude mais coesa, íntegra e pronta a agarrar a vida, apontando este como sendo o caminho que o atual Executivo Municipal se propõe a delinear, numa lógica de inclusão social, onde a comunidade deverá ter uma intervenção ainda maior para a problemática dos maus tratos infantis, contribuindo desse modo para a dinamização de uma política social mais justa, e que promova condições de vida dignas e favoráveis à construção do futuro dos jovens.

Esta é mais uma iniciativa de sensibilização, integrada no trabalho que tem vindo a ser realizado no âmbito da Ação Social por parte do Município do Peso da Régua, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua, e o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Peso da Régua.

