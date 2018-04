Académico de Alves Roçadas com Prata e Bronze na Madeira

Realizou-se entre os dias 25 e 31 de Março a 6ª edição do Torneio Internacional do Marítimo Centenário, um evento desportivo que levou, à semelhança dos anos anteriores, milhares de jovens atletas até à ilha da Madeira, para disputarem nos diversos escalões as modalidades de Futsal e de Futebol. Este ano, no Futsal, o Torneio apresentou competição nos escalões de Traquinas, Benjamins, Infantis e Iniciados num total de 32 equipas contabilizando mais de 350 atletas.

O Clube Académico Alves Roçadas – Academia de Futsal do Sporting de Vila Real – voltou, uma vez mais, a marcar presença neste torneio, participando com duas equipas, uma do escalão de Benjamins e outra de Traquinas.

Os Vila-Realenses do escalão de Traquinas passaram a fase de grupos sem perder um único jogo, tendo defrontado os clubes: Escola do Benfica da Madeira, Marítimo e o Vitória de Santarém. Contudo, não garantiram o acesso à final, tendo sido eliminados na semifinal nas grandes penalidades, após o empate verificado no final do tempo regulamentar. Na disputa entre o terceiro e o quarto lugares os traquinas do AAR venceram o jogo por 6-0 tendo arrecadado a taça de bronze.

Já no escalão de Benjamins, vencedores da edição anterior, contaram, desta vez, com mais equipas em disputa tendo conseguido apurar-se para a final, ao passarem a fase de grupos sem nenhuma derrota. A final foi defrontada com o CD Nacional, num jogo pautado por algumas polémicas na arbitragem e onde os atletas Vila-Realenses saíram derrotados por 2-1.

A comitiva Vila-Realense esteve, mais uma vez, ao mais alto nível, tendo ainda sido distinguida com o prémio equipa fair play.