Teve lugar na passada sexta-feira, 9 de novembro, no auditório municipal, a sessão de abertura do ano letivo 2018/2019 da Academia Sénior de Sabrosa – ASS.

A sessão serviu para dar as boas vindas a todos os alunos, bem como apresentar os objetivos para o novo ano letivo que agora inicia.

Presente na sessão, o vice-presidente do município de Sabrosa, António Graça, salientou “a importância do projeto da ASS, como um espaço de aprendizagem ativo e de convívio entre todos, assegurando todo o apoio do município para o concretizar dos objetivos apresentados”.

Durante a sessão foi ainda visualizado o vídeo promocional “Sabrosa – Da Serra ao Rio”, e contou com a animação do grupo Amigos da Dança, que proporcionaram um momento divertido e de boa disposição a todos.

No final foi servido um porto de honra aos presentes.

