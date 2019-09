Abertura do Mês Europeu da Cibersegurança vai ser na UTAD

É já no dia 1 de outubro que a UTAD acolheo evento de lançamento do Mês Europeu da Cibersegurança que, além de marcar o arranque da iniciativa, visa sensibilizar os participantes para a utilização segura e ciente das Tecnologias de Informação e de Comunicação, reduzindo a sua exposição aos riscos do ciberespaço.

Promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) em parceria com o UTAD.CSIRT, tem incluída uma sessão de sensibilização em Cibersegurança e Ciber-higiene, com direito a certificado de participação, e contará com a presença do coordenador do CNCS, Lino Santos, da coordenadora da unidade de inovação e desenvolvimento, Isabel Baptista e com Daniela Santos, responsável pelo programa de sensibilização e treino em Cibersegurança.

Durante o evento terá lugar ainda uma reunião, de cariz restrito, para corpos executivos da região com vista à divulgação e discussão da temática cibersegurança na Administração Pública Local.

Programa:

14h00 – 14h30 -Registo

14h30 – 14h50 -Sessão de abertura do Mês Europeu da Cibersegurança

UTAD/CNCS

14h50 – 15h30 – Roadmap para a criação de capacidades mínimas em Cibersegurança

Eng. Lino Santos

15h30 – 15h45 – Intervalo para café

15h45 – 17h30- Ciber-Higiene e Boas práticas de Cibersegurança

Dra. Isabel Baptista/Dra. Daniela Santos