Abertura do Ginásio Municipal de Cerva

No dia 1 de março, entrou em funcionamento o Ginásio Municipal de Cerva, que visa ser um meio de promoção de saúde e bem-estar da população.

Este projeto resulta de um trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia de Cerva e Limões e o Município de Ribeira de Pena, com o objetivo de melhorar as condições para a prática desportiva e otimizar as infraestruturas já existentes, de modo a servir melhor a população.

Aulas de spinning, de circuito e de ginástica localizada são algumas das modalidades deste ginásio, que estará aberto de segunda a sábado.

O Ginásio Municipal foi implementado no Pavilhão Gimnodesportivo de Cerva, e encontra-se numa fase inicial, nos próximos meses, este equipamento será alvo de obras de beneficiação e modernização, com vista a melhorar e adaptar as instalações.

Os interessados deverão dirigir-se à sede da Junta de Freguesia de Cerva e Limões ou ao Pavilhão Gimnodesportivo para efetuarem a sua inscrição.

