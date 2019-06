Abertura do concurso para reabilitação energética do bairro social de Parada de Cunhos

O Executivo Vila-realense aprovou, na reunião de câmara de 17 de junho, a abertura de concurso público para a execução da empreitada de “Reabilitação Energética do Bairro Social de Parada de Cunhos”, complexo habitacional construído em 2001, composto por 5 edifícios. A requalificação Energética irá abranger 140 habitações de Classe Energética F e que após a intervenção de Reabilitação, serão de até Classe Energética B-.



No âmbito desta empreitada, que tem um preço base de 1.157.894,77€, serão efetuadas intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore, e na envolvente envidraçada, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro simples e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento.

Os sistemas de produção de AQS sanitária e outros sistemas técnicos serão também otimizados com a substituição dos existentes por outros de elevada eficiência, e a iluminação interior das frações e zonas comuns será substituída por tecnologia LED. Está ainda prevista a instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável.

Estas intervenções conduzirão a uma poupança energética total na ordem dos 591 919,70 kWh/ano, equivalendo a cerca de 93 174,06 €/ano poupados e a uma redução nas emissões estimadas de 192 TonCO2/ano.*

*(Com base nos consumos esperados, aplicando o método do REH/SCE conforme valores obtidos dos Certificados Energéticos incluído consumos de iluminação conforme evidenciado em documento anexo a relatório de Auditoria Energética).