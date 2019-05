Aberto o prazo de candidatura ao Prémio Literário “António Cabral” 2019

O Prémio Literário ‘António Cabral’, instituído pela Câmara Municipal de Vila Real, realiza-se bienalmente e destina-se a galardoar um original de poesia em português.



Está aberto o prazo para a entrega de originais referente à edição de 2019.

Os trabalhos apresentados a concurso devem ser entregues em /enviados para Grémio Literário Vila-Realense – Rua Madame Brouillard – 5000-573 Vila Real de forma a serem recebidos até à data-limite de 1 de Agosto de 2019. Serão obrigatoriamente inéditos e apresentados sob pseudónimo.



O prémio pecuniário é de 5.000 €, não podendo ser atribuído ex-aequo.

Os interessados poderão consultar o regulamento on line, na página do Grémio Literário Vila-Realense (gremio.cm-vilareal.pt). Podem também contactar o Grémio Literário através do e-mail gremio@cm-vilareal.pt ou pelo telefone 259303082.