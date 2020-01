Aberto concurso para remodelação do Posto da GNR de Mondim de Basto

A Câmara Municipal de Mondim de Basto deu início ao procedimento de abertura do concurso público, para avançar com a obra de Remodelação do Posto Territorial da GNR do concelho.

Trata-se de um investimento estimado em 250 000,00 euros que resultou de um Contrato de Cooperação Interadministrativo, celebrado em agosto de 2019 entre o Município de Mondim de Basto, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana.

Através deste contrato, o Município de Mondim de Basto assumiu a posição de dono da obra, ficando incumbido de promover a abertura do procedimento de contratação, a execução do contrato de empreitada e a respetiva fiscalização e coordenação de segurança da remodelação do Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto.

Esta empreitada tem um prazo de execução de 180 dias e os interessados deverão apresentar as suas propostas até 15 dias, após a abertura do concurso público na plataforma “AnoGov”.

O imóvel onde se encontra instalado o Posto da GNR possui algumas patologias resultantes de infiltrações provenientes das coberturas, que têm agravado o estado de conservação do edifício. Além disso, as características do edifício não garantem as condições funcionais, nomeadamente, no que diz respeito a acessibilidade e privacidade no atendimento. A intervenção na área de detenção também está prevista neste projeto de remodelação.