Abertas candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional da CIM Douro

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional da Comunidade Intermunicipal do Douro, no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

O programa é dirigido a micro e pequenas empresas e destina-se a apoiar a aquisição de máquinas e equipamentos, serviços tecnológicos e digitais, bem como sistemas de qualidade e de certificação que permitam alavancar processos produtivos mais eficientes, apoiando as empresas na transição digital e energética e na introdução de processos mais amigos do ambiente.

Mais informações em https://sites.google.com/cimdouro.pt/papn