Abertas candidaturas ao “Jovem Autarca 2020”

Está a decorrer, até ao próximo dia 31 de outubro, o período para apresentação de candidaturas para o “Jovem Autarca 2020”, um programa do Município de Vila Real que pretende potenciar, sensibilizar e valorizar comportamentos de cidadania, ideias e opiniões dos jovens.

Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do concelho o jovem, cuja candidatura for selecionada, irá desempenhar o papel de porta-voz dos seus pares e terá a oportunidade de acompanhar o Presidente do Município de Vila Real durante um dia de governação.

Podem candidatar-se jovens com idades entre os 15 e os 18 anos a frequentar o ensino secundário ou ensino profissional no concelho de Vila Real, através da apresentação de um projeto individual, em forma de “Manifesto”, onde sejam explanados, entre outros, os motivos da candidatura, assim como propostas de intervenções a realizar a favor dos jovens, com vista à sua execução. A apresentação do projeto deverá ser acompanhada pelo formulário de candidatura e pelo formulário de autorização do Encarregado de Educação/tutor, caso o jovem tenha menos de 18 anos, ambos os documentos estão disponíveis na página do Município de Vila Real.

As candidaturas deverão ser enviadas para o email juventude@cm-vilareal.pt, até ao dia 31 de outubro, ou por correio em envelope fechado, até 5 dias após o prazo de encerramento referido, desde que a data de envio do carimbo dos correios corresponda ao último dia do concurso.

Os resultados da apreciação do júri serão divulgados na página do Município de Vila Real.