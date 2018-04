Abambres SC celebrou 50 anos

O Abambres SC celebrou, no passado sábado, o 50º aniversário, num jantar em que reuniu entidades locais, dirigentes, técnicos, jogadores e respetivos familiares, numa noite de gala, com muito simbolismo e confraternização.

Na ocasião, o clube homenageou antigos sócios e dirigentes, pessoas que foram determinantes para o sucesso do clube ao longo das últimas cinco décadas. No final, a animação ficou a cargo do grupo Borga e Companhia, de Vila Pouca de Aguiar.

O presidente da direção, na sua intervenção, destacou as datas que marcaram o passado recente do clube, desde logo os arrelvamentos do campo principal e do campo de 7 do Estádio D. Maria de Lurdes do Amaral, em abril de 2016, e novembro de 2017, respetivamente, anunciando o desenvolvimento de novos projetos, como a remodelação dos antigos balneários e a cobertura das bancadas, assim como arranjos na envolvência. “O novo objetivo é criar melhores condições para a prática desportiva. Todos juntos, iremos formar melhores atletas e cidadãos”, referiu.

António José Marques, presidente da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), deu os parabéns à coletividade, enaltecendo a vitalidade do emblema. “Não é habitual ter clube com 50 anos com esta vitalidade. Espero bem que estes 50 sejam a base dos próximos 50. Este é um clube tem sido um dos grandes baluartes do futebol distrital”, declarou.

Por fim, o presidente da autarquia, Rui Santos, deu especial enfoque aos dirigentes que lideraram o clube até ao 50º aniversário, e garantiu que a Câmara Municipal vai estar ao lado do clube na cobertura da comparticipação nacional do investimento de requalificação dos antigos balneários. “Preocupamo-nos com a vertente desportiva, mas também com o bem-estar dos atletas”, disse.