AAUTAD vai doar 1% da receita da Semana Académica à Associação do Autismo

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai doar um por cento da receita da bilheteira da Semana Académica da UTAD à APPDA – Associação Portuguesa Para As Perturbações Do Desenvolvimento E Autismo De Vila Real.

A AAUTAD acredita na necessidade de contribuir com a comunidade nomeadamente em obras sociais, tendo escolhido este ano uma associação cuja missão é apoiar pessoas com perturbação do desenvolvimento do espectro autista, distúrbios sob os quais ainda recai algum desconhecimento e preconceito por parte da sociedade.

A entrega do cheque será feita no próximo dia 24 de maio, às 14H, na sala 0.002, no complexo laboratorial da UTAD.