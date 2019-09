AAUTAD renova tradição de receção aos novos alunos da UTAD com “Barraquinhas Académicas”

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai dar as boas-vindas aos novos alunos da academia transmontana com as históricas “Barraquinhas Académicas”, que se realizam de 16 a 19 deste mês, no espaço exterior do CIFOP.

Num evento único em todo o país, a AAUTAD promete “muita animação preenchida por um sentimento de integração para os mais recentes alunos da academia transmontana”, que serão os protagonistas recebidos em festa no “reino maravilhoso”.

Como a tradição se alia à necessidade de prevenção do ambiente, a aposta vai novamente para os copos reutilizáveis, procurando desta forma estender a consciência ambiental ao público mais jovem e diminuindo a pegada ecológica em festas académicas.

Os copos, pelo seu design apelativo, acabam por ser bem assimilados pelos alunos, servindo também como recordação dos anos de estudante na UTAD.