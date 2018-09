A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) está embrenhada nos preparativos para o início do novo ano letivo, que será marcado por uma dinâmica diferente do habitual, com a introdução da “semana da integração”, em que os novos alunos serão poupados das aulas em prol de atividades.

Apesar da ausência de aulas, António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD, refere que de 17 a 21 de setembro, os novos alunos vão poder participar em diversas “atividades de índole desportiva, recreativa, pedagógica e cultural, orientadas para a sua integração na UTAD, que serão organizadas pela AAUTAD em colaboração com a reitoria da academia transmontana.”

Este ano as matrículas possuirão uma nova dinâmica sendo que os novos alunos poderão integrar diversas atividades enquanto efetuam a sua matrícula.

“No ato da matrícula, os caloiros vão poder participar em diversas atividades desportivas e pequenos concursos, com direito a prémios, que pretendem envolvê-los logo neste primeiro contacto, no espírito de grupo que tanto caracteriza a nossa academia”, referiu o dirigente académico.

A AAUTAD está também atenta ao novo curso, ciências da nutrição, que terá assim este ano letivo, os seus primeiros alunos. Tendo em conta que habitualmente são os estudantes dos outros anos de um determinado curso, que são responsáveis pela integração e acompanhamento dos novos alunos, neste caso, está já identificado o curso de ciência alimentar que estará encarregue de acompanhar mais de perto estes alunos.

Entretanto a AAUTAD procura ultimar os preparativos para as “Barraquinhas”, evento tradicional que marca o início do ano, faltando no entanto, definir ainda o local ideal para a sua realização, assunto que está a ser estudando em conjunto com a câmara municipal de Vila Real.