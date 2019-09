AAUTAD prepara início de ano letivo com “Sunset” e “Jogos sem fronteiras”

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) já iniciou os preparativos para o início do novo ano letivo, que irá começar com a Semana da Integração, especialmente dedicada aos novos alunos, que vai compreender o período entre os dias 16 e 20 de setembro.

A AAUTAD, em colaboração com a Reitoria e os Serviços de Ação Social, vai orientar uma série de atividades que visam promover uma “integração plena e dinâmica” para os alunos que ingressem pela primeira vez na academia transmontana.

Durante este período, em que os novos alunos não têm aulas, estão alinhadas várias atividades desportivas, culturais e recreativas, que promovem o convívio saudável entre os “caloiros” dos diversos cursos e também os restantes alunos da UTAD.

José Pinheiro, presidente da direção da AAUTAD, destaca a realização dos “Jogos Sem Fronteiras”, no Parque Corgo, um dia cheio de animação e atividade desportiva, com vários jogos programados e também apresenta uma novidade: a realização de um “sunset”, junto ao lago da Quinta de Prados, que vai contar com música ao vivo, num ambiente “único e descontraído”.

Este ano as matrículas possuirão uma nova dinâmica sendo que os novos alunos poderão ficar a conhecer os núcleos dos diversos cursos e poderão conhecer e inscrever-se em grupos e secções culturais da AAUTAD enquanto efetuam a sua matrícula.