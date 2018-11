José Pinheiro, licenciado em Ciências da Comunicação, atual aluno do Mestrado de Gestão, encabeça a candidatura aos Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro através da Lista C – Uma Certeza Pela a Academia.

A Lista C tem como principais metas o desenvolvimento do desporto universitário, a profissionalização dos núcleos e secções, trabalhar a ação e inclusão social, colocando a tónica na necessidade de garantir alojamento acessível a todos os estudantes da UTAD, e ainda a criação de um novo departamento (Departamento de Apoio às Tecnologias).

A nível desportivo, a Lista C pretende continuar a “apostar no desporto informal, desenvolvendo práticas e atividades que envolvam cada vez mais alunos, lutando desta forma, contra o sedentarismo”. A aposta passa pela realização dos Jogos Sem Fronteiras, da UTAD em Maré Alta, dos Jogos Populares, entre as mais variadas atividades desportivas. No entanto, a vertente competitiva também não será descurada, garantindo “total apoio” aos atletas que competem nas ligas e campeonatos académicos universitários.

Para o candidato é também “importantíssimo continuar a política de proximidade e profissionalização dos núcleos de estudantes, em que a Associação Académica da UTAD tem de ser o primeiro ponto de contacto, fundamentalmente para garantir um trabalho em conjunto que se torne cada vez mais efetivo no apoio aos alunos”. Serão dadas oportunidade aos núcleos e secções de se profissionalizarem nas mais diversas áreas do seu interesse.

No que respeita ao alojamento, a Lista C manifesta uma grande preocupação para com o aumento das rendas que se tem verificado na cidade de Vila Real, um assunto que será alvo de análise e debate ao longo do próximo ano.

O candidato pretende fazer uma revisão da estrutura interna, de forma a promover uma maior eficácia no trabalho desenvolvido pela AAUTAD, criando metodologias que simplifiquem processos. Nesse sentido, a Lista C pretende fundir o Departamento de Ação Social com o Gabinete de Inclusão Social, melhorando desta forma a “eficiência do projeto, descartando ações que não estão a funcionar, e apostando antes num trabalho mais focado e eficaz”. Além disso, a Lista C, pretende continuar o caminho feito até então, mas com o comprometimento de melhorar cada vez mais. Para isso está definido a criação de um novo Departamento: Departamento de Apoio às Tecnologias onde: “Pretendemos criar este novo departamento para irmos de encontro às necessidades existentes, no que refere à base documental e de gestão interna da AAUTAD e recapacitação de estruturas tecnológicas”, explicou José Pinheiro.

As eleições vão decorrer no próximo dia 11 de dezembro.

