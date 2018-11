A Lista C, única candidata às eleições para os Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), apresentou ontem a sua equipa e o manifesto eleitoral.

Candidatura que aposta numa forte profissionalização dos núcleos e secções, no “apoio às novas tecnologias, para recapacitar as estruturas tecnológicas da Associação Académica”, uma contínua aposta no desporto informal, passando pela restruturação interna, para que a AAUTAD “prime pela eficiência e eficácia nos seus procedimentos”, sem esquecer o papel interventivo que a Associação Académica deverá ter na questão do alojamento para os estudantes.

“Temos de ter um papel interventivo junto da tutela, e dos órgãos superiores na procura de soluções e políticas públicas que consigam recapacitar as universidades em termos de residências universitárias, sem esquecer também no que refere à habitação privada, intervir para que cada vez mais os estudantes possam ter acesso a habitações acessíveis e com qualidade, o que nem sempre se verifica”, afirmou o candidato.

José Pinheiro encabeça a Lista C, que apresenta elementos da anterior direção, mas congregando também novos elementos.

As eleições para os órgãos sociais da AAUTAD realizam-se no próximo dia 11 de dezembro

Deixe o seu Comentário

Comentário